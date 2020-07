Real Madrid, Zidane sbotta: “Sono stanco di ripetere sempre le stesse cose!”

Zinédine Zidane è stanco di ripetere sempre le stesse cose. Il suo duro sfogo nelle parole riportate dal sito ufficiale del Real Madrid enunciano il clima teso all’interno dello spogliatoio madrileno per questo finale di stagione, in vista della prossima partita di campionato contro l’Alaves.

LE PAROLE DEL MISTER

Le parole dell’allenatore riportate dal sito ufficiale del Real Madrid: “Non abbiamo ancora vinto nulla. Sono rimaste quattro partite, ognuna delle quali può essere confrontata con la finale. Sono stanco di ripetere la stessa cosa. Non abbiamo ancora vinto nulla, ma vogliamo continuare a vincere.”

IL CALENDARIO – “La prossima partita sarà ancora una volta difficile per noi. Per quanto riguarda il calendario, non abbiamo scelta, non l’abbiamo fatto noi. Siamo nella corsa per stabilire chi sarà il vincitore del campionato e vogliamo concludere la stagione al primo posto. Non possiamo cambiare il calendario, quindi dobbiamo giocare fino alla fine”.