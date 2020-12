Real Madrid, Zidane: “Sento la fiducia, i giocatori sono con me”. E su Ramos…

Il futuro di Zinedine Zidane al Real Madrid non è mai stato così in bilico come negli ultimi giorni. La panchina di Zizou è bollente e c’è chi vocifera che le ultime speranze di tenersi la guida dei Blancos sia aggrappata fortemente dalla vittoria con il Borussia e quindi dal passaggio del turno in Champions. Zidane però continua a sentire la fiducia dei piani alti: “Non posso essere soddisfatto quando perdiamo una gara e nemmeno i giocatori lo sono. Lo sappiamo bene – svela Zidane – , è una fortuna far parte di questo club. Sento la fiducia del club e di tutti quanti, sono tranquillo. Non ho dubbi sul fatto che i giocatori siano dalla mia parte – dichiara Zizou – già in più volte mi hanno dimostrato affetto, sono sempre i primi a non essere soddisfatti quando le cose non vanno per il verso giusto”.

Nonostante la situazione sia delicata, Ramos non verrà rischiato: “Vedremo domani se sarà disponibile ma sicuramente non vogliamo rischiare nessuno, se starà bene giocherà, altrimenti no”.