Real Madrid, Zidane: “Sono entusiasta per gli acquisti, era importante che…”

L’allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane ha concesso un’intervista al sito ufficiale della International Champions Cup (ICC), parlando di tutti i nuovi acquisti già messi a segno dai blancos in vista della prossima stagione, in cui i blancos dovranno tornare ad altissimi livelli: “Arriva una nuova annata, siamo pronti ad affrontarla con entusiasmo e la speranza di rivivere ancora l’emozione di vincere. Non abbiamo vacanze, continuiamo a lavorare perché solo così potremo avere una stagione importante. I fan non sono i soli ad essere contenti e soddisfatti per gli acquisti di Mendy, Hazard, Jovic, Rodrygo e Miliato, perché anche io sono eccitato ed esaltato. Abbiamo voluto fortemente ingaggiarli presto perché così faranno con noi tutta la preparazione, dal giorno uno”.