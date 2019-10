Real Madrid, Zidane: “Vinicius fuori? Capita a tutti, e quest’anno c’è Hazard…”

Le prime pagine dei quotidiani sportivi spagnoli di oggi, giovedì 31 ottobre, parlano sì della possibile vittoria del Pallone d’Oro da parte di Leo Messi, ma anche del 5-0 del Real Madrid rifilato al Leganes: gol di Rodrygo, Kroos, Ramos, Benzema e Jovic. Secondo posto in classifica a -1 dal Barcellona per gli uomini di Zidane, che si è espresso così dopo il match: “Vinicius non c’era? È un giocatore come tutti gli altri, stavolta è toccato a lui star fuori dalla lista dei convocati, ma non significa che sia fuori dai piani. Se ci rendiamo conto, comunque, lo scorso anno non avevamo Hazard. Vinicius deve continuare a lavorare, puntiamo molto su di lui e sappiamo che sarà il nostro futuro. Di certo sappiamo che star fuori non piace a nessuno ma lo sanno tutti, non solo Vinicius. È sempre doloroso lasciar fuori 4-5 giocatori”.