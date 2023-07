Il club spagnolo ha presentato le nuove maglie per la stagione e l'attaccante francese ne ha chiesto una per il figlio ricevendone in cambio due...

Il suo amore si chiama Atletico Madrid ma il cuore appartiene ancora, almeno in parte, alla Real Sociedad , club nel quale è cresciuto calcisticamente. E allora ecco che tra Antoine Griezmann e la società iberica viene fuori un simpatico siparietto al momento della presentazione delle nuove maglie per la stagione 2023-24.

La Real Sociedad ha pubblicato i classici contenuti per promuovere la maglia e ha ricevuto immediatamente la richiesta di Griezmann che chiedeva una t-shirt per suo figlio Amaro. Non solo il club basco ha subito esaudito la richiesta del suo ex attaccante, ma si è spinto anche oltre regalandone una anche al papà.