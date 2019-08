Record mondiale per il Corinthians femminile: 28 vittorie di fila!

I record sono fatti per essere abbattuti. Non c’è primato esente da questa legge dello sport. Una dimostrazione è arrivata dal calcio internazionale. Nessuno pensava che si potesse migliorare il ruolino di marcia del The New Saints, con ben 27 vittorie consecutive. Una striscia divenuta storica tre anni fa. E finora era stato impossibile avvicinare e superare questo cammino pazzesco. Almeno finché non sono scese in campo le ragazze del Corinthians: infatti, la formazione femminile del club brasiliano è entrata nella storia del calcio, trionfando per ben 28 occasioni consecutivamente. Decisiva l’autorete di Millene per spianare la strada alla vittoria record. Nessuno si era spinto a tanto e la serie è ancora aperta.