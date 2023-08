Redknapp incorona De Zerbi: “Può entrare tra i più grandi di tutti i tempi”

De Zerbi gode anzi sempre di più della stima dei colleghi di tutto il mondo. L’ultimo ad essersi espresso in termini elogiativi è stato Jamie Redknapp. L’ex calciatore del Liverpool, figlio del noto manager Harry, è oggi opinionista per 'Sky Sports' e non ha lesinato complimenti al lavoro di De Zerbi: "Il Brighton gioca un calcio fantastico. È una squadra gestita brillantemente da un allenatore che potenzialmente è uno dei più grandi di tutti i tempi e che riesce spesso a far sentire i colleghi inadeguati. Quest’anno hanno cambiato qualcosa nel proprio stile, hanno segnato quattro gol, ma avrebbero potuto farne tanti di più perché le squadre di De Zerbi riescono sempre a creare tantissime occasioni”.

Redknapp jr ha poi avuto parole di encomio anche per la dirigenza del Brighton: "La crescita di questa squadra sembra illimitata. Credo che abbiano così tanti giocatori di talento che perderne qualcuno non sembra influire sugli equilibri, perché trovano sempre la prossima stella e hanno giocatori che in futuro saranno risorse meravigliose per altri club".

Insomma, mai come in questo caso si può dire che in Inghilterra l’opinione pubblica non si fa influenzare dal risultato. Sotto la gestione De Zerbi il Brighton vanta il terzo miglior attacco in Premier League ed è la seconda squadra con più possesso palla dopo il Manchester City.