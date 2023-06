Reece James cuore Chelsea: risponde ad un tifoso e dice… “no” all’Arsenal

Nella sessione di mercato più "pazza" probabilmente degli ultimi anni, dove la Premier League , ma soprattutto l'Arabia Saudita la fanno da padrone per quanto riguarda proposte e acquisti, c'è chi dice "no" e giura amore al proprio club.

In questo caso è andato in scena una sorta di derby che ha visto protagonista Reece James. L'esterno del Chelsea, infatti, è un giocatore importante per i londinesi e nonostante alcune voci di mercato non sembra intenzionato a partire. Soprattutto a dire addio ai Blues per andare all'Arsenal.