Regalo a sorpresa per il giovane Yusuf Mukoko: glielo manda… Messi

L’attaccante della squadra giovanile del Borussia Dortmund Yusuf Mukoko ha ricevuto un regalo speciale per il suo compleanno. Il ragazzo ha compiuto 15 anni e ha pubblicato le immagini di una sorpresa ricevuta dal proprio idolo: Lionel Messi.

Lui, considerato il “nuovo Messi di colore” e già osservato speciale da diversi top club, non ha potuto che apprezzare quanto ricevuto: “Oh mio Dio! Ho ricevuto un regalo del genere dal mio idolo. Grazie mille Leo Messi. Grazie per tutti i tuoi auguri per il mio compleanno”, ha scritto Mukoko. Il tedesco ha ricevuto dall’argentino un ritratto con una grande cornice da parte de La Pulce e diverse fotografie, supponiamo anche autografate.