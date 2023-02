Calcio inglese, annunciato il “White Paper”: ecco cosa cambia

Lo scopo primario di questa nuova istituzione è quella di riportare al centro del calcio i tifosi. I club dovranno dimostrare di essere in possesso di un modello finanziario solido, e che dovrà essere approvato, per potersi iscrivere al campionato. Sarà, inoltre, difeso il diritto dei tifosi di partecipare alle decisioni che riguarderanno la storia del club, come eventuali cambi di stemma o colori sociali. Inoltre, in caso di spostamento per un nuovo stadio, o di lavori importanti all’impianto esistente, questi dovranno essere approvati prima dal regolatore. Anche in questo caso è previsto il coinvolgimento dei tifosi. Essi diventeranno una parte fondamentale prima di concludere o meno un simile processo.