Reguilon: “Al Tottenham per Mourinho. Difficile lasciare la mia famiglia ma Premier League il top”

Il terzino del Tottenham Sergio Reguilon ha commentato la sua decisione di trasferirsi al club londinese dal Real Madrid. Parlando a Sky Sports, il classe 1996 ha ammesso che José Mourinho e il blasone della Premier League abbiano giocato un ruolo molto importante per la sua scelta.

Reguilon: “Al Tottenham per Mourinho. Premier League il top”

“Mourinho è un allenatore di livello mondiale. Questo ha seriamente influenzato la mia decisione di cambiare squadra e venire qui”, ha ammsso Reguilon. “Avevo un’ampia scelta, ma quando ho saputo dell’interesse del Tottenham, è stato semplice. Quando sono arrivato qui, il club mi ha piacevolmente sorpreso. Infrastrutture al top, compagni di squadra, tutto. Lo stadio è semplicemente incredibile. Finora, mi piace davvero tutto”.

E ancora: “Nel Real Madrid sono diventato quello che sono, sono cresciuto in quel club e non sarei nulla senza i blancos. Lasciarlo non è stato facile ma credo di aver preso la decisione più giusta. È stato difficile lasciare la mia famiglia, ma per me la Premier League è il miglior campionato del mondo. Sono felice di essere qui. Ora voglio aiutare il Tottenham a vincere trofei”.