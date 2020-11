Reguilon, via dal Real Madrid per problemi con… il figlio di Zidane

Una stagione molto buona con il Siviglia, poi il ritorno al Real Madrid e. infine, la cessione al Tottenham. Gli ultimi mesi di Sergio Reguilon sono stati assolutamente movimentati. Ad aggiungere pepe ad una situazione già di per sé curiosa, un altro retroscena svelato da El Confidencial. La partenza dell’esterno dai blancos agli Spurs sarebbe dovuta non ad un fattore tecnico, bensì a problemi tra lui e il figlio del tecnico Zinedine Zidane, Luca.

Reguilon, problemi col figlio di Zidane

Secondo quanto si apprende, l’esterno ora al Tottenham non sarebbe rimasto al Real Madrid non per motivi tecnici ma per motivi legati al suo rapporto col figlio del mister. Tra Reguilon e Luca Zidane non scorreva buon sangue fin dall’esperienza nel Real Madrid B e questo avrebbe portato a “cattivi” rapporti anche con il tecnico francese. La conseguenza è stata molto semplice: l’esterno spagnolo è stato mandato in Premier League, mentre il portiere si trova adesso al Rayo Vallecano dopo aver passato un anno in prestito al Racing Santander.