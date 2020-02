Renato Sanches: “Fui costretto ad andare allo Swansea”

Una carriera che ha stentato a decollare, quella di Renato Sanches. Il centrocampista portoghese, messosi in luce agli Europei 2016, ha faticato a trovare la continuità di rendimento che ci si attendeva da lui e oggi, dopo le esperienze con Benfica, Bayern Monaco e Swansea, milita nel Lilla. Nel corso di un’intervista a L’Equipe, il classe 1997 ha svelato un retroscena sul suo passato.

SWANSEA – “Ho apprezzato la società, i compagni e la gente, ma io, ad essere sincero, non volevo andare là: non fu una mia scelta il trasferimento, fui forzato. Il momento peggiore è stato quando mi sono infortunato: non potevo allenarmi e non avevo più motivazioni”.