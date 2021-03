Rennes, piace il made in Italy: tre italiani in corsa per la panchina. C’è anche Spalletti

Dopo le sorprendenti dimissioni di Julien Stéphan, il Rennes è alla ricerca di un sostituto all’altezza per continuare la corsa al quinto posto in Ligue 1, attualmente distante solo 3 punti. La società francese punta alle posizioni che valgono l’Europa e per farlo potrebbe decidere di affidarsi ad un mister italiano.

Come riporta France Football, infatti, oltre ad altri nomi, ci sarebbero anche ben tre tecnici del Bel Paese candidati per guidare la squadra.

Tra i papapili sono presenti ex leggende del pallone come Thierry Henry – reduce dalle dimissioni dall’Impact de Montréal -, o come Patrick Vieira. Anche Lucien Favre, esonerato lo scorso autunno dal Borussia Dortmund, potrebbe rientrare in gioco. Come detto, però, ecco anche delle soluzioni Made in Italy. Sono presenti infatti anche Thiago Motta, Eusebio Di Francesco e Luciano Spalletti.