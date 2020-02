Restrizioni anti-Coronavirus, Ighalo salta il ritiro con lo United

Il nuovo innesto del Manchester United, Odion Ighalo, non prenderà parte al mini ritiro invernale dei Red Devils. Il motivo? Le restrizioni anti-Coronavirus imposte dal Regno Unito che impongono alle persone arrivate nel Regno Unito dalla Cina un periodo sotto osservazione. Il giocatore, arrivato in prestito dal club cinese Shangai Shenua, dovrà quindi rispettare l’ordinanza.

A renderlo noto è stato proprio il club tramite un comunicato apparso sul sito ufficiale: “Il club può confermare che, a causa dell’attuale situazione in Cina, è stato deciso che il nuovo acquisto Odion Ighalo non viaggerà in Spagnam, in quanto potrebbe poi non riuscire a tornare nel Regno Unito, a causa delle restrizioni per i provenienti dalla Cina negli ultimi 14 giorni”.

Il giocatore quindi si allenerà in solitaria e aspetterà i suoi compagni a Manchester.