Retromarcia Douglas Costa, il presidente del Gremio: “Vuole restare”

Novità per il brasiliano in prestito dalla Juventus

Douglas Costa potrebbe restare al Gremio nonostante i grossi problemi avuti nelle scorse settimane con i tifosi e la retrocessione del club. Il calciatore brasiliano, in prestito dalla Juventus, avrebbe fatto sapere ai vertici societari la sua intenzione di rimanere in Brasile ad aiutare la squadra.

Una situazione, quella dell'esterno ex anche del Bayern Monaco, che resta comunque non semplice. Infatti, il giocatore dovrebbe accettare un’importante riduzione dell’ingaggio per restare al Gremio, retrocesso in seconda divisione. Ad ogni modo non vi sono possibilità di rivederlo in Italia alla Juventus, neppure di passaggio. Da capire ora se le parti riusciranno a trovare un nuovo accordo sull'ingaggio e soprattutto quale sarà il parere dei fan che nell'ultima sfida di campionato si erano mostrati piuttosto "arrabbiati" con il brasiliano.