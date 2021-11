Retroscena Cavani, Riquelme rivela: “A gennaio voleva il Boca Juniors ma poi…”

Parla l'ex storico fuoriclasse

Si era parlato tanto del futuro di Edinson Cavani nelle scorse finestre di calciomercato. Dal mese di gennaio fino alla recente sessione estiva, il destino del Matador al Manchester United sembrava appeso ad un filo e tra le ipotesi c'era il passaggio in Argentina allo storico club del Boca Juniors. Una pista che era stata davvero bollente come rivelato, ai microfoni di TNT Sports, dal direttore sportivo degli Xeneizes Juan Roman Riquelme, storico ex campione.