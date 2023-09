Retroscena dalla Spagna: “Il Barça aveva pensato a un ex Udinese prima di Cancelo”

Due anni positivi all'Udinese, poi il trasferimento all'Atletico Madrid. Ma in mezzo c'erano Atalanta, Juventus, Chelsea e... Barcellona. L'edizione odierna di Marca fa il punto sul mercato dei blaugrana raccontando un interessante retroscena: Nahuel Molina, esterno classe '98, è stato più volte vicino a finire a Barcellona. Che ci aveva pensato seriamente per sistemare quella falla sull'out destro aperta dall'addio di Dani Alves.

Il ragazzo invece l'anno scorso ha scelto l'Atletico Madrid, diventando subito il giocatore più utilizzato da Simeone: ha giocato più minuti di Oblak e Griezmann. Segnando cinque gol nelle ultime 14 partite, e confermandosi anche quest'anno quindi come un punto di riferimento insostituibile nel gioco tutto garra e dinamismo del Cholo: più di lui hanno segnato solo Griezmann (7) e Morata (6). A Barcellona non hanno dubbi: era lui l'uomo che poteva soddisfare Xavi per arare la fascia destra. Esattamente come si è visto durante il Mondiale in Qatar, che ha dato ulteriore consapevolezza a Molina: il titolo di campione del mondo lo ha responsabilizzato ancora. E il Barcellona, che prima di Cancelo ci aveva fatto un nuovo pensierino, rimugina.