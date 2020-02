Retroscena di mercato, a gennaio il Barça aveva pensato a Mertens

Spunta un retroscena riguardante l’ultima finestra invernale di mercato. Il Barcellona aveva messo nel mirino Dries Mertens. Secondo quanto riportato dal Club de la Mitjanit, il Barcellona aveva inserito il belga come uno dei papabili sostituti di Ousmane Dembelé. Durante il mese di gennaio la dirigenza blaugrana aveva seguito le prestazioni del giocatore azzurro pensando potesse essere il giocatore ideale da affiancare a Messi e Griezmann.

Il rendimento del giocatore però non ha convinto gli emissari del club catalano che hanno optato così per un altro profilo e cioè quello del danese Martin Braithwaite. Vero anche che molto probabilmente il Napoli non si sarebbe mai privato di un giocatore così importante. Soprattutto in una stagione ancora piena di difficoltà.