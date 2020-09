Retroscena Giroud: rifiutato il Lione per colpa di… Benzema

Interessante retroscena di mercato che riguarda l’attaccante del Chelsea e della Nazionale francese Olivier Giroud. Il centravanti, dopo esser stato nome caldo anche per diversi club italiani come Inter e Lazio nelle passate sessioni di trattative, poteva finire anche al Lione ma avrebbe rifiutato… per colpa di Benzema, connazionale col quale non scorre esattamente buon sangue…

Giroud: no al Lione per Benzema

Come noto, tra Giroud e Benzema non c’è un bel rapporto. I due, di fatto, hanno fatto una sorta di staffetta con la maglia della Francia. Benzema era stato praticamente bandito dalla formazione francese a seguito della famosa vicenda di ricatto nei confronti di Valbuena. Giroud, dal canto suo, si era ritrovato a prenderne il posto in Nazionale.

Una situazione che non è passata inosservata e che spesso ha visto i due punzecchiarsi. In una recente intervista a Le Progres, Giroud ha spiegato come proprio i rapporti col francese abbiano influito anche sulle sue scelte calcistiche. “Potevo andare al Lione, ma non volevo creare polemiche andando nel club che ha lanciato Karim Benzema”, ha spiegato il centravanti del Chelsea. “Purtroppo questa è la verità e sono costretto ad averci a che fare. Al di là di questo aspetto, calcisticamente avrei potuto gestire la cosa senza particolari problemi ma non volevo far correre rischi inutili alla mia famiglia, vedendo le reazioni di alcune persone temevo potessero subire qualcosa di grave”.

