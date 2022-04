Retroscena Lewandowski: via dal Bayern Monaco per “colpa” del Pallone d’Oro

Il centravanti potrebbe cambiare squadre per una particolare convinzione legata all'ambito premio individuale

Futuro tutto da scrivere per il centravanti polacco del Bayern Monaco Robert Lewandowski. Sono ore bollenti in chiave mercato per lui che rimane accostato in modo prepotente al Barcellona. L'addio al club tedesco sembra sempre più probabile e dalla Spagna spingono anche per una particolare teoria.

Secondo Sport.es, infatti, tra le motivazioni che avrebbero portato Lewandowski a decidere di andare via dalla Baviera ci sarebbe la sensazione di non poter vincere il Pallone d'Oro rimanendo in Germania e in Bundesliga.

Il media iberico sottolinea come se si dovesse ipotizzare un momento nel quale il polacco abbia deciso di andare via dal Bayern, quello sarebbe il giorno della mancata assegnazione del Pallone d'Oro 2021, premio andato a Lionel Messi. Il bomber si sarebbe convinto che, aldilà dei suoi numeri e delle sue vittorie col club, non vincerà mai il trofeo rimanendo nel club tedesco. Questo sarebbe il motivo principale che l'ha portato a pensare e, probabilmente, concretizzare l'addio alla Germania con successivo approdo al Barcellona.