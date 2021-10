Retroscena Sergio Ramos: Psg ha provato ad inserirlo per scambio col Manchester United

I francesi non hanno ancora potuto vedere l'ex capitano del Real Madrid all'opera

Redazione ITASportPress

Nell'ultima finestra di mercato estiva il Paris Saint-Germain ha dato spettacolo con una campagna acquisti di assoluto livello. Leonardo ha approfittato di tante buone occasioni tra investimenti alla Hakimi, fino ai parametro zero come Donnarumma, Wijnaldum e, soprattutto, Lionel Messi. Ma non solo. Manca un nome all'appello che in quel di Parigi non passa certo inosservato: Sergio Ramos. Ebbene sì perché l'ex capitano del Real Madrid, nonostante non si veda ancora nei radar della squadra di Pochettino, è stato uno dei colpi di maggiore effetto del club.

Il difensore, non avendo trovato un accordo con il Real Madrid per il rinnovo di contratto, è passato al Psg dove, però, ancora non ha messo piede in campo a causa di problemi fisici. Noie muscolari e altre problematiche che, stando a quanto riportato da El Nacional, avrebbero fatto pensare al club francese addirittura di cedere il calciatore.

Da quanto si apprende, il Psg avrebbe provato ad inserire Sergio Ramos in una trattativa col Manchester United per Martial ricevendo, però, risposta negativa. Lo spagnolo ha disputato fino a oggi appena 444 minuti in tutto il 2021 tra Real Madrid e club transalpino e, al momento, potrebbe rientrare nella lista di calciatori cedibili anche a gennaio...

Sergio Ramos (getty images)