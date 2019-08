Retroscena Simeone: “Ho iniziato ad allenare quando avevo 28 anni…”

Diego Pablo Simeone si confessa e racconta di quando la sua passione da allenatore ha preso il sopravvento. Il Cholo, diventato tra i più blasonati tecnici del panorama calcistico europeo, ha parlato The Coaches Voice in Spagna.

PENSAVO DA ALLENATORE – “La mia personalità di allenatore rappresenta anche l’essenza del mio essere argentino e di quanto ho vissuto in carriera. Senza ombra di dubbio ho addosso le ‘sfumature’ dell’Italia e della Spagna”, ha detto Simeone che poi racconta: “Quando avevo 27-28 anni, mi immaginavo a dirigere l’allenamento proprio mentre mi allenavo. Studiavo durante la sessione tutte quelle situazioni tattiche che avrebbero potuto svilupparsi nel corso di una partita e che avremmo dovuto affrontare. Mi sono appassionato. Una cosa che mi esalta è migliorare i giocatori. Per me è stata una grande soddisfazione vedere crescere i vari Koke, Lucas e Correa. Sono partiti dal basso o da serie minori e grazie al lavoro e al sacrificio sono diventati professionisti di alto livello”.