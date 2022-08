Reus: “Bundesliga? In tv amo guardare Liga o Premier League. E sul Borussia…”

POLITICA - Il capitano del Borussia Dortmund ha inizialmente parlato della politica della sua società facendo riferimento al livello della squadra e ai tanti talenti che i gialloneri hanno avuto modo di formare e poi rivendere: "È un vero peccato vedere come il club ingaggi giovani talenti che sognano di crescere e poi di andarsene tra due, tre o quattro anni. Hai sempre la sensazione di poter creare una squadra potente ma poi, dopo un anno o due, la squadra si scioglie di nuovo perché due o tre giocatori importanti se ne vanno. Se penso a Haaland, Gundogan, Gotze, Sancho, Dembele. Tanti calciatori forti sono stati qui negli ultimi anni. Fossero rimasti il Borussia Dortmund avrebbe potuto dire la sua in Europa. Ma capisco come funziona il calcio. Si tratta anche di affari".