Reus, che sfortuna: infortunio col Borussia Dortmund e Mondiale a rischio (di nuovo)

Il calciatore tedesco si è fatto male e le sue condizioni preoccupano in ottica Mondiale.

Redazione ITASportPress

Mani sugli occhi, dolore e disperazione. Marco Reus ha lasciato il campo durante l'ultima gara del suo BorussiaDortmund non lasciando spazio a grosse interpretazioni. Il suo infortunio potrebbe essere grave, almeno tale da fargli saltare il prossimo Mondiale invernale.

Il capitano dei gialloneri è rimasto a terra al 28' dopo un contrasto con Flick, ma è nella ricaduta che la caviglia destra sembra essersi piegata in maniera innaturale. Gioco fermo e cambio forzato con Reus in barella sofferente e in lacrime.

Per il calciatore potrebbe essere uno stop davvero pesante che potrebbe farli saltare il prossimo Mondiale. Una vera e propria sfortuna per lui che già in passato aveva saltato tre grandi manifestazioni: un Mondiale e due Europei.

Out per Brasile 2014 quando era tra i ventitré convocati per la Coppa del mondo, fuori da Euro 2016 e anche da Euro 2021. Adesso, un nuovo stop, questa volta ancora da definire, che potrebbe costringerlo all'ennesimo forfait.