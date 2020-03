Reus, il gesto di solidarietà per le imprese di Dortmund: raccolta fondi e 500 mila euro per le piccole attività della città

Gesto importante del centrocampista o attaccante tedesco del Borussia Dortmund Marco Reus per le piccole imprese della città tedesca. Il giocatore, come annunciato da lui stesso su Instagram, ha dato il via ad una raccolta fondi per aiutare le aziende di Dortmund ad andare avanti in questo brutto periodo dovuto all’emergenza coronavirus.

Reus ha scritto sulla sua pagina social: “Ci sono molti piccoli e consolidate attività come saloni di parrucchiere e ristoranti che in condizioni normali sono difficili da mantenere. Tuttavia, sono proprio questi esercizi e piccoli negozi a rendere unica ogni città. Ecco perché in questo momento vogliamo stargli vicino. Dobbiamo stare tutti vicini e uniti. Il coronavirus ci offre l’opportunità di unirci come comunità in un tempo di cambiamento così rapido. Confido che molti vogliano dare il proprio supporto alla propria città”, ha scritto il tedesco che insieme alla moglie ha fatto pervenire una donazione da 500 mila euro.