Ribery sta con Lewandowski: “Se ha deciso di cambiare è perché ha bisogno di una nuova sfida”

Il parere dell'esperto calciatore sul polacco del Bayern

Torna a parlare di Bayern Monaco anche Franck Ribery e lo fa per dare manforte a Robert Lewandowski al centro di tanti rumors di mercato che lo vogliono in partenza per sua scelta. Il francese, le cui parole sono riportate da Wirtualna Polska, ha spalleggiato la scelta del polacco di cambiare aria dopo tanti anni.