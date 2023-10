Ribery su Robben: “Io e lui per anni migliori di CR7 e Messi”

Nelle scorse ore, è tornato a parlare Franck Ribery. Volto storico del Bayern Monaco e del calcio francese, l'esterno ha chiuso la sua enorme carriera in Serie A con la maglia della Salernitana. In Italia, era stato preso per la prima volta dalla Fiorentina che, con lui, aprì un nuovo ciclo. Come noto, l'esterno francese - in coppia con Arjen Robben - per anni è riuscito a prendersi la scena del calcio europeo con la maglia del Bayern Monaco. Pur senza conquistare nessun Pallone d'Oro (da sempre argomento delicato in casa Ribery), l'esterno francese ha vinto tutto con la maglia dei tedeschi e, negli anni, ha spesso rivendicato la propria forza dimostrata negli anni tra il 2010 e il 2017. Nello specifico, Ribery ha spesso parlato del "dualismo" Messi-Ronaldo, inserendo se stesso e Robben nella lista dei migliori calciatori al mondo. Argomento su cui è tornato recentemente Ribery che, ai microfoni di Football Tweet, ha spiegato: "Credo che ad un certo punto io e Robben siamo stati migliori di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Ma giocavano nel Clasico, e questo andava a loro vantaggio, perché i tifosi li seguivano di più" - ha spiegato l'ex calciatore francese, miglior assistman nella storia del Bayern Monaco sia in Bundesliga che nella coppa nazionale tedesca.