Richards: “Balotelli può tornare in Inghilterra, l’importante è che non mi bruci casa con i petardi”

Il futuro di Balotelli è ancora un bel punto interrogativo, con proposte che arrivano da diversi angoli del mondo. Nelle ultime ore si è fatta largo anche una nuova proposta dall’Inghilterra, precisamente dal Burnley. A parlare di questa ipotesi, è stato l’ex compagno di Balotelli ai tempi del City, Micah Richards, con un passato anche nella Fiorentina: Può tornare in Inghilterra, ma non voglio che si avvicini alla mia casa di Harrogate e accenda fuochi d’artificio nella mia cucina come faceva quando eravamo compagni di squadra al City – dichiara scherzosamente l’ex difensore del City – . Siamo ancora oggi buoni amici, a lui piace interpretare il clown della classe, ma c’è un altro lato del suo carattere che non tutti conoscono, che spesso viene oscurato dalle sue follie. Non è un idiota, è una persona intelligente e spesso ci dimentichiamo che sia un calciatore brillante. Mi dispiace che la sua carriera non sia andata come doveva” – dichiara Richards a BBC – .