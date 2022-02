Richarlison: “Spero il Liverpool non vinca Champions altrimenti ci prenderanno in giro”

L'attaccante dell'Everton conosce bene quanta rivalità ci sia con i Reds e teme "conseguenze"...

Non fa giri di parole l'attaccante dell' Everton Richarlison che ai microfoni di TNT Sports, come riportato anche da talkSPORT , ha ammesso di voler evitare di vedere i rivali del Liverpool trionfare in Champions League per una semplice ragione: il timore di... prese in giro.

CONSEGUENZE - La nota rivalità in città tra Everton e Liverpool evidentemente è molto sentita anche dai calciatori e il brasiliano non si tira indietro nell'ammettere di fare il tifo contro gli uomini di Jurgen Klopp per quanto riguarda il loro cammino in Champions League: "Se parliamo delle squadre qui dell'Inghilterra, preferirei che il Liverpool non vincesse la Champions League. Perché che ci piaccia o no, loro sono i nostri rivali", ha dichiarato Richarlison. "Non vogliamo che loro vincano. Perché ci saranno per noi tutti i tipi di battute. I tifosi del Liverpool si rivolgerebbero sui social media a noi per prenderci in giro. Quindi, se dovessi scegliere, preferirei che il Liverpool non vincesse".