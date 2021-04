Richarlison, un piccolo fan lo osserva fuori di casa: lui esce e gli regala maglia autografata

Basta davvero poco ad un calciatore per cambiare la giornata, in meglio, ad un tifoso. Specie se questo è un giovanissimo fan che pur di vedere il suo idolo passa più volte davanti alla sua casa solo per salutarlo mentre lui si trova all’interno.

Succede in Inghilterra e più precisamente a Richarlison, giocatore dell’Everton. Il piccolo Charlie si trovava con sua madre davanti alla dimora del giocatore e pur di salutare diverse volte, ha deciso di girare attorno alla casa salvo poi ricevere una bellissima sorpresa.

Richarlison, il gesto per il piccolo Charlie

Come riportano Liverpool Echo e Sportbible, Richarlison dopo aver visto il bambino salutarlo diverse volte ha detto di aspettarlo fuori un attimo e poco dopo è uscito con tanto di maglietta pronto per regalargliela. A raccontare il tutto, la madre del giovane fan, la signora Rosemary Campbell: “Siamo andati a Crosby Beach per una passeggiata. Charlie è un grande fan dell’Everton e lui idolatra Richarlison. Abbiamo fatto una passeggiata lungo la strada in modo che Charlie potesse vedere la casa di Richarlison. Il giocatore si trovava alla finestra di casa e ha salutato mio figlio. Poi si è reso conto che lui era così felice di vederlo che ci ha detto di aspettare lì in modo da potergli portare una maglietta”.

E in un attimo il gioco è fatto: “Gli ha portato una maglietta fuori di casa e l’ha firmata per lui mentre mio figlio la teneva. Era felice che facessi fotografie a lui e a mio figlio. Era così gentile e genuino e ha reso mio figlio così felice. Sento che questo è il tipo di spirito che tutti hanno bisogno di sentire in questo momento. Ho pensato che potesse portare un sorriso sui volti delle persone”.