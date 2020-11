Richarlison, vittoria e regalo speciale: dona sua maglia ad un operaio

Vittoria, sorriso e gesto da vero campione. Una giornata speciale per l’attaccante dell’Everton Richarlison che ha ritrovato il successo con la sua squadra battendo il Fulham in trasferta. E poco importa se il brasiliano non ha segnato, perché il gol più grande lo ha fatto a fine partita, coinvolgendo un operaio dell’impianto.

Il gesto di Richarlison

A fine gara, Richarlison è stato visto lanciare la sua t-shirt ad un lavoratore del Craven Cottage, lo stadio del Fulham. Nessuna rivalità, ma solo grande stima reciproca. Il brasiliano si è tolto la maglia e l’ha lanciata, a debita distanza, all’uomo che, dopo averla afferrata, lo ha ringraziato portandosi le mani sul petto e con un ok davvero molto sentito.

Le immagini hanno presto fatto il giro del web portando all’attaccante dell’Everton tanti commenti positivi. Un piccolo gesto che ha avuto un grande valore. Specialmente in un momento molto particolare come quello che il mondo sta vivendo a causa della pandemia da coronavirus.