Ricordate Mannone? L’ex portiere italiano dell’Arsenal riparte dal Monaco

Vito Mannone prova a rilanciare la propria carriera, l’ex portiere ha vestito la maglia dell’Arsenal in due diversi capitoli della propria carriera, dal 2006 al 2010 e nella stagione 2012-13 raccogliendo in totale 15 presenze ed altrettanti gol subiti. Negli ultimi anni il portiere brianzolo si è diviso tra l’esperienza australiana al Minnesota e l’ultima stagione in Danimarca, all’Esbjerg. Adesso, una nuova possibilità in un club non esattamente di seconda fascia come il Monaco. Il portiere italiano, in carriera ha totalizzato anche 8 presenze in Champions League negli anni londinesi.

LA NUOVA AVVENTURA FRANCESE DI MANNONE

Vito Mannone ha trovato l’accordo con il Monaco e firmerà un contratto biennale con il club del Principato. Le visite mediche del portiere verranno effettuate già nella giornata di oggi, mentre domani sarà il giorno giusto per mettere nero su bianco. Poi, l’affare Mannone diverrà ufficiale.

