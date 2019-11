Rigori da record: partita decisa al trentaquattresimo tiro dal dischetto!

Sono serviti 34 calci di rigore per decidere il vincitore del match. E’ accaduto in Inghilterra nella sfida tra Taunton Town e Truro City nella Southern League Challenge Cup. La partita si era conclusa sul 2-2 nei tempi regolamentari e nei supplementari il risultato non si era smosso dal 3-3. Poi la lotteria dei rigori che ha visto il Truro City incapace di concretizzare ben due match point al trentesimo e trentaduesimo rigore, fallendoli entrambi. Poi la beffa nel turno seguente. I rigori al Cygnet Health Care Stadium di Taunton raggiungono il record inglese stabilito nel 2016 quando gli under 23 del Chelsea hanno avuto la meglio sull’Oxford United 13-12 dopo 34 calci nel Trofeo EFL.