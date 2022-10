Rijeka, Cosmi: “Neanche Mourinho otterrebbe più. Volevo 11 leoni, invece ho 11 pavoni”

L'allenatore di Rijeka Serse Cosmi ha commentato la sconfitta casalinga della sua squadra contro l'Istria per 1-0 decisa da Erceg nella ripresa. "Avete visto le due squadre in campo, una che sa giocare a calcio e l'altra che ha problemi. Il pubblico ha fischiato ma è un segnale che la squadra non gioca e non sta bene mentalmente e fisicamente. Spero che ne usciremo - ha detto Cosmi all'inizio della conferenza stampa - visto che la situazione è difficile. Ho già detto nel giorno del mio arrivo qui a settembre che avremmo avuto problemi fino al 12 novembre. Questo gruppo di giocatori non può fare di più. Non abbiamo equilibrio in squadra, nemmeno psicologicamente. Se hai le palle, devi segnare almeno un gol negli ultimi 20 minuti. Questa squadra necessita di una revisione totale da novembre in poi. Lo sa anche la dirigenza. Comunque io sono responsabile essendo l'allenatore ma confermo che non possiamo fare di più. Volevo 11 leoni? Si ma c'è chi nasce leone o tigre, e qualcuno, che ne so... pavone. Questi giocatori non possono fare di meglio in termini di impegno. Nemmeno Mourinho otterrebbe di più da loro. Teniamo duro fino alla fine della mezza stagione e poi mandiamo tutti all'inferno per cambiare la storia - ha concluso l'inedita conferenza stampa. Cosmi.