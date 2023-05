Rijkaard elogia Xavi: “Diventato il re del calcio”

Xavi re del calcio. L'attuale tecnico del Barcellona è stato elogiato pubblicamente da Frank Rijkaard nel corso di un'intervista a L'Equipe. L'ex centrocampista, ora mister dei blaugran aveva, in passato, dichiarato che non sentiva la fiducia proprio dell'olandese ai tempi in cui lo allenava in Catalogna. Ora, le cose sembrano decisamente diverse.

Rijkaard, infatti, ha espresso parole al miele per il suo ex calciatore diventato in breve tempo un maestro in panchina: "Ho bei ricordi di Xavi, è diventato il re del calcio e sono molto felice per lui di vedere che la squadra è sulla buona strada per vincere LaLiga", ha ammesso l'olandese. "Xavi se lo merita e anche i tifosi del Barça. Aver vinto la Supercoppa già era molto importante, hanno fatto un'ottima stagione. Spero che potremo presto rivedere il Barça campione di Spagna. È stato un onore aver lavorato lì". Insomma, ove ci fossero stati degli attriti in passato, ora sembra tutto terminato.