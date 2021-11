Rimpianto Hleb: “A Barcellona sono stato stupido. Guardiola mi ha offeso e io…”

L'ex centrocampista ricorda i tempi al Barcellona sotto la guida del manager catalano

Aleksandr Hleb è stato senza dubbio un grandissimo calciatore che in carriera ha vinto davvero tutto. In modo particolare, sebbene le persone si ricordano di lui soprattutto in maglia Arsenal, il bielorusso ha avuto i maggiori successi ai tempi del Barcellona dove è stato in grado di vincere il Triplete. Ma proprio il periodo blaugrana non è stato esattamente il momento migliore dal punto di vista pesonale.