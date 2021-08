Rimpianto Suso: “Non vedevo l’ora di fare l’Europeo ma poi…”

L'ex Milan deluso per la mancata partecipazione all'Europeo: "Poi l'ho guardato poco, solo la Spagna. Ho preferito staccare"

Intervistato in esclusiva da Marca, l'ex giocatore anche del Milan, ora al Siviglia , Suso ha tracciato un bilancio della sua ultima stagione ripercorrendo alcuni momenti vissuti tra trionfi col club e delusioni con la Nazionale, in riferimento al mancato inserimento nella lista dei convocati dal CT Luis Enrique per l'Europeo.

AL SIVIGLIA - "Il primo anno non sono riuscito ad avere continuità per via degli infortuni: ho bisogno di giocare e di allenarmi per raggiungere il mio miglior livello. Quest'anno, invece, ci sono riuscito. Abbiamo giocato ad alti ritmi e mi sono sentito bene. In questa stagione ci saranno tante partite quindi è importante avere una buona forma. Battere il record di punti in Liga sarà difficile ma ci proveremo e lo stesso proveremo a fare in Champions", ha detto Suso.