Rimpianto Yaya Touré: “Avrei voluto giocare con Mané. Chiesi al City di comprarlo ma…”

Un ricordo del passato con tanto di rimpianto per Yaya Touré che da giocatore non ha avuto modo di scendere in campo con Sadio Mané, un atleta e una persona che stima tanto.

Alla BBC, l'ex calciatore ha ammesso: "Ho sempre voluto giocare conMané. Quando ero al City, giocava per il Southampton. L'ho apprezzavo tanto e ho chiesto ad alcune persone della dirigenza di comprarlo. Ma non ha funzionato. Poi Klopp ha pensato di prenderlo e guarda cosa ha fatto per il Liverpool, è stato fantastico. Mi piace come giocatore. Il modo in cui gestisce tutto e il supporto che offre alle persone nel suo Paese è incredibile", ha detto Yaya Touré.