Rinascita Santi Cazorla anche se il futuro è un rebus: “L’infortunio si fa sentire sempre più”

Sta vivendo una seconda giovinezza con la maglia del Villarreal. A 35 anni Santi Cazorla sta impressionando con i suoi numeri: 12 reti e 6 assist in 25 partite. Solamente una volta in carriera aveva fatto meglio quando indossava la maglia dell’Arsenal nel 2012-13, al suo primo anno. Intervistato da Marca il classe 1984 ha parlato del suo futuro e delle sue condizioni fisiche: “Non ho programmi a lungo termine, soprattutto ora a 35 anni. Terminerò la stagione e vedrò come reagisce il corpo perché ogni giorno le sensazioni sono differenti”, ha detto Santi Cazorla. “Ho sempre detto che sarei tornato qui per giocare al miglior livello e quando mi accorgerò di non essere nemmeno all’80% farò un passo indietro e lascerò spazio ai giovani. A oggi sono contento, ma l’età è nota e l’infortunio resta e ogni volta si fa sentire sempre più. Deciderò in estate”.

Ricordiamo che il calciatore aveva rischiato anche l’amputazione del piede a seguito di un’infezione e che era rimasto lontano dai campi di gioco per 21 mesi e 668 giorni.