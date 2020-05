Rinnova il contratto e… si masturba in giardino: denunciato Farid El Melali

Nelle scorse ore aveva rinnovato il proprio contratto fino al 2023 con l’Angers. Adesso Farid El Melali si trova a fare i conti con quello che, scherzosamente, potrebbe sembrare un eccesso di gioia.

L’ala algerina è stata sorpresa e segnalata alle autorità locali dai vicini di casa perché colto nel suo giardino a… masturbarsi. Un atto che sarebbe stato fatto pubblicamente e che avrebbe già ricevuto conferma dal diretto interessato che si è scusato per il suo “atteggiamento inappropriato”. Secondo la Polizia non sarebbe la prima volta che Farid El Melali casca in una situazione simile. In sua difesa, l’avvocato Sandra Chirac-Kollarik, ha dichiarato: “Non stava prendendo di mira nessuno e non era aggressivo con nessuno”. In ogni caso il calciatore verrà processato.