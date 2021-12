Rinnovo Dembele, Laporta: “Se resterà potrà diventare un giocatore importante”

Il presidente del club catalano blinda il suo calciatore

Secondo un’indiscrezione riportata dal quotidiano spagnolo Sport, Ousmane Dembelè non rinnoverà il suo contratto con il Barcellona e per questo motivo a giugno potrebbe lasciare il club a parametro zero, dopo la cifra di 150 milioni di euro sborsata nell’estate del 2017. Sul rinnovo dell’ex giocatore del Borussia Dortmund, ha parlato il presidente del club blaugrana Joan Laporta, in un intervento a TV3: "Su di lui è stato fatto un investimento importante. Può essere un giocatore importante se resterà con noi. Pensiamo possa dare molto di più di quello che ha dato sino a questo momento. Non si può però ignorare il tetto salariale. Per tenerlo in regola abbiamo bisogno quindi di cedere qualche giocatore. Xavi conosce la rosa che ha a disposizione e parla di continuo con il nostro direttore generale, Mateu Alemanj. Se sarà necessario, rinforzeremo la squadra ma Xavi è sicuro che potrà ottenere tanto da questi giocatori”.