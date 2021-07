Rinnovo Messi: in aiuto del Barcellona arriva… sito per adulti con 10 milioni

La curiosa proposta arrivata al club blaugrana per finanziare la permanenza del 10 argentino

Redazione ITASportPress

Quale sarà il futuro di Lionel Messi? Il suo contratto col Barcellona è attualmente scaduto e La Pulce, impegnata in Copa America con l'Argentina, si ritrova, per il momento, ufficialmente senza squadra. Il club blaugrana, come più volte sottolineato dai vertici dirigenziali, sta provando ogni soluzione possibile per poter offrire al suo numero 10 un contratto all'altezza che possa essere soddisfacente per tutti. In tal senso, una mano potrebbe arrivare da... un sito per adulti.

L'AIUTO - Secondo quanto riportato dal Daily Star nelle scorse ore, infatti, un sito web per adulti avrebbe inviato direttamente al presidente Laporta una lettera nella quale si proponeva come partner per la trasmissione delle partite del club in streaming e avrebbe offerto ben 10 milioni al club.

MESSAGGIO - La lettera, mandata dal vicedirettore del sito Max Bennett, recita: "Da appassionato tifoso di calcio, sono consapevole che l'FC Barcelona sta lavorando per trovare fondi per permettersi un nuovo contratto per Lionel Messi. Nel tentativo di aiutare a finanziare il suo contratto, volevamo offrire 10 milioni di dollari per diventare partner di live streaming del Barça per la prossima stagione. Con Stripchat siamo specializzati nella trasmissione di streaming live per adulti di qualità a 420 milioni di fan al mese in tutto il mondo. Sfruttando la nostra tecnologia e la nostra rete, potremmo dare un diverso tipo di piacere trasmettendo in diretta streaming calcio e Messi al mondo!".