Rio de Janeiro, il sindaco contro la Copa America: “Inopportuna”

La massima competizione potrebbe subire un nuovo cambiamento

Anche la Copa America si avvia al suo inizio, dopo il rinvio dell'anno scorso a causa della pandemia. Il massimo torneo per nazioni del Sud America vive comunque una situazione non semplice, dato il persistere dell'emergenza Covid. Anche in questo senso si pone la polemica innescata dal sindaco della città di Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Queste le sue parole riportate da TMW: "Non abbiamo chiesto che la Copa America si disputasse qui e se lo domandate a me credo che una competizione come questa, in un simile momento storico, sia semplicemente inopportuna. Pertanto potrei fare annullare le partite previste nella nostra città".