Rio Ferdinand: “Adesso varrei 100 milioni di sterline e guadagnerei 400 mila a settimana”

L'ex difensore del Manchester United Rio Ferdinand parlando del giro dei soldi arabi e quelli che circolano anche in Inghilterra ha detto quale sarebbe stato oggi il suo valore di mercato: "Una volta valevo 30 milioni di sterline ma se giocassi oggi varrei 100 milioni di sterline" ha detto Ferdinand. Qualcosa come 116 milioni di euro. Ma poi il 44enne che ha chiuso la carriera nel 2015 e che nel 2002 si è trasferito dal Leeds al Manchester United per 29,3 milioni di sterline con bonus, diventando all'epoca il giocatore britannico più costoso nella storia del calcio, ha detto quanto avrebbe guadagnato: "Seriamente, nel mercato di oggi prenderei 400.000 sterline a settimana" ha detto Ferdinand sul canale Youtube di Vibe with Five.