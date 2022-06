Rio Ferdinand, Bale e Milner diventano membri dell’Ordine dell’Impero Britannico

I tre premiati dalla Regina per il loro impegno nel sociale

Redazione ITASportPress

La Regina Elisabetta festeggia il Giubileo di platino e in queste ore avranno inizio le celebrazioni. Si tratta di un momento molto sentito in Inghilterra dove verranno appunto esaltati i 70 anni di Regno della Queen. Per questa occasioni ci saranno diversi appuntamenti ufficiali e tra questi anche quelli che vedranno alcuni sportivi o ex essere premiati per il loro impegni per il Regno.

In tal senso, come spiegato dal Mirror, alcuni calciatori o ex diventeranno membri dell'Ordine dell'Impero Britannico. Parliamo di Rio Ferdinand, storico difensore ex Nazionale e Manchester United, ma anche Gareth Bale e JamesMilner.

I tre citati si sono messi in evidenza per il loro impegno nel sociale. Per la precisione Ferdinand per i suoi gesti di beneficenza e per la lotta contro il cancro al seno nelle donne. Bale per il suo contributo con la beneficenza e per meriti sportivi essendo diventato il primo giocatore britannico ad aver vinto cinque Champions League. Infine Milner, che ha ricevuto un MBE, è stato premiato per la sua fondazione che aiuta i giovani ad avere attività ricreative che hanno a che vedere anche con lo sport.