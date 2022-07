Rio Ferdinand consiglia il Manchester United: “Due calciatori sarebbero perfetti”

Non solo le parole su Cristiano Ronaldo e quello che dovrebbe essere il suo futuro. Rio Ferdinand, storico ex difensore dell'Inghilterra e del Manchester United, ha espresso la sua opinione nel corso del podcast FIVE su Youtube su quali giocatori dovrebbe ingaggiare il club Red Devils in vista della prossima stagione anche nell'ottica del gioco del neo mister Erik Ten Hag.