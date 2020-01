Rio Ferdinand consiglia il Manchester United sul mercato e… fa la spesa in casa Napoli

Consigli per gli acquisti in casa Manchester United, protagonista Rio Ferdinand e la sua rubrica social #AskRio. L’ex leggenda dei Red Devils ha risposto a qualche domanda in ottica mercato per rinforzare la squadra inglese allenata da Solskjaer.

Attenzione ai nomi indicati dall’ex difensore: Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly. Sono i due giocatori del Napoli i nomi caldi consigliati da Rio Ferdinand ai Red Devils. Il centrocampista e il difensore degli azzurri sono piste molto interessanti per il Manchester United e non solo. Gattuso, allenatore dei partenopei, dovrà fare attenzione e respingere le avances che, a quanto pare, arrivano non solo dalla società inglese, ma anche dagli ex…