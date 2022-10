Rio Ferdinand contro Ten Hag: “Perché Casemiro in panchina? Ha vinto 5 Champions”

Fa rumore la sconfitta del Manchester United nel derby contro il City. Il 6-3 maturato ha raccolto tantissimi pareri. Tra questi anche quello di Rio Ferdinand , storica bandiera Red Devils che oltre a dire la sua sul risultato, ha parlato nello specifico di una scelta tecnico di Erik Ten Hag che proprio non trova il suo favore: tenere Casemiro in panchina per un'ora.

Parlando sul suo canale Youtube, l’ex difensore del Manchester United ha dichiarato: "Mentre Casemiro è in panchina, pensa: 'Ho vinto cinque Champions League…'. Lui è un fantastico centrocampista difensivo, uno dei migliori al mondo. E non ha ancora avuto una vera chance di imporsi in squadra. È venuto e ha giocato solo in Europa League. Non ha ancora avuto la possibilità di giocare ma è in forma, è pronto, nel Real Madrid giocava. E mi viene da pensare all’impatto che può avere su un giocatore come lui non vedersi tra i titolari", ha detto Rio Ferdinand.