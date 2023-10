Rio Ferdinand duro: “La difesa del Manchester United è imbarazzante”

I Red Devils sono sempre più in crisi: altra sconfitta per la squadra di Ten Hag, questa volta contro il Galatasaray in UEFA Champions League. L'ex bandiera ha criticato fortemente la prestazione difensiva

Redazione ITASportPress

"Ci apriamo come un coltello nel burro, è imbarazzante", ha aspramente bacchettato Rio Ferdinand. L'ex bandiera ha criticato la prestazione difensiva del Manchester United, che ha perso anche contro il Galatasaray. Peggior partenza di sempre in Premier League e seconda sconfitta in Champions League: per i Red Devils di Erik Ten Hag è crisi profonda.